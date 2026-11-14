I principali candidati preferiscono farsi intervistare in tv da programmi di intrattenimento, che hanno iniziato una lotta feroce tra loro
Continua a leggere: La campagna elettorale in Spagna si fa negli show comici
Fonte: il Post
La campagna elettorale in Spagna si fa negli show comici
14 Nov 2026 • 0 commenti
I principali candidati preferiscono farsi intervistare in tv da programmi di intrattenimento, che hanno iniziato una lotta feroce tra loro
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.