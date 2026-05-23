Si è candidato sindaco senza partiti a sostegno, dice che i salernitani dovrebbero ringraziarlo e ha dato degli analfabeti ad alcuni avversari, ma suonare arrogante è parte del piano
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Fonte: il Post
La campagna elettorale spavalda di Vincenzo De Luca a Salerno
23 Mag 2026 • 0 commenti
Si è candidato sindaco senza partiti a sostegno, dice che i salernitani dovrebbero ringraziarlo e ha dato degli analfabeti ad alcuni avversari, ma suonare arrogante è parte del piano
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