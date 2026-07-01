Il tempismo della sua denuncia contro l’uso dell’uranio impoverito in Iraq è sospetto, e ci sono perplessità sui suoi anni in Russia
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Fonte: il Post
La carriera militare di Vannacci non andò come lui la racconta
1 Lug 2026 • 0 commenti
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