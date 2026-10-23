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Fonte: il Post
La Casa Bianca dice che Russia e Ucraina si sono accordate per l’evacuazione di Oleshky, con la mediazione di Melania Trump
23 Ott 2026 • 0 commenti
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