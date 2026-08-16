In Cile il vecchio governo di sinistra avrebbe voluto farci un museo ma non ci era riuscito, anche perché la vendita era diventata un caso politico
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Fonte: il Post
La casa di Salvador Allende è stata venduta a privati dopo quasi due anni di polemiche
16 Ago 2026 • 0 commenti
In Cile il vecchio governo di sinistra avrebbe voluto farci un museo ma non ci era riuscito, anche perché la vendita era diventata un caso politico
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