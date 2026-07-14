un sito di notizie, fatto dai commentatori

La causa di Apple è una rogna per OpenAI

La causa di Apple è una rogna per OpenAI

14 Lug 2026 di hookii0 commenti

Da tempo l’azienda che sviluppa ChatGPT dice che sta sviluppando dispositivi che supereranno gli iPhone: un lungo contenzioso legale potrebbe rallentarla
Continua a leggere: La causa di Apple è una rogna per OpenAI
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.