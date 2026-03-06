All’Arena di Verona, dove erano finite le Olimpiadi: senza la bandiera dell’Iran, con quelle di Russia e Bielorussia e con pochissimi atleti presenti
6 Mar 2026 • 0 commenti
All’Arena di Verona, dove erano finite le Olimpiadi: senza la bandiera dell’Iran, con quelle di Russia e Bielorussia e con pochissimi atleti presenti
