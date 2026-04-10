Anzi, ha rinviato di nuovo la scadenza entro la quale dovrebbe recuperare una vecchia imposta non pagata, l’ICI: va così dal 2018
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Fonte: il Post
La Chiesa deve dei soldi allo Stato, ma lo Stato non fa niente per riaverli
10 Apr 2026 • 0 commenti
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