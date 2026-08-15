Per Palermo, Trapani e Comiso è diventata un’impresa accogliere ogni giorno quasi 40mila persone rimaste a terra
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Fonte: il Post
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15 Ago 2026 • 0 commenti
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