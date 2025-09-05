C00cina: Storie e leggende sulla dimenticata Cistecca

Dall’altra parte dell’Oceano si chiama cheesesteak, a Monte di Procida si dice cistecca. Un panino iconico portato in Italia dai connazionali tornati qui dopo le migrazioni del Novecento ma che ora quasi più nessuno prepara nel paesino della Campania

Sonia Ricci in questo articolo sul Gamberorosso traccia un parallelo gastronomico e sociale tra Philadelphia e Monte di Procida, due città distanti migliaia di chilometri ma unite nel Novecento da un inaspettato legame culinario. L’emigrazione italiana verso gli Stati Uniti portò con sé sapori e tradizioni, dando vita a icone come il “cheesesteak” di Philadelphia. Decenni dopo, il ritorno di alcuni montesi arricchì la loro terra con il ricordo di quel panino, trasformandolo in dialetto nella “cistecca”. L’articolo esplora la storia di questa contaminazione culinaria, dalle bettole americane ai forni flegrei, dalle varianti locali alle vicende che oggi ne mettono a rischio la sopravvivenza proprio nella sua terra d’adozione. Un racconto di migrazione, adattamento e un’identità gastronomica in bilico tra due mondi.