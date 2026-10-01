In Coppa del Golfo, con due squadre a pari merito anche nei cartellini gialli, e solo perché un calciatore si è tolto la maglia dopo un gol
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Fonte: il Post
La classifica di un girone di calcio decisa da un sorteggio
1 Ott 2026 • 0 commenti
In Coppa del Golfo, con due squadre a pari merito anche nei cartellini gialli, e solo perché un calciatore si è tolto la maglia dopo un gol
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