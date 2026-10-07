La colazione italiana non è così antica come pensiamo.

Latte e frollini da inzuppare, la famiglia riunita a tavola: la colazione italiana sembra una tradizione antica, ma nella forma attuale è stata in buona parte costruita dagli anni Settanta in poi, con prodotti, pubblicità e il sostegno dei nutrizionisti.

Gambero Rosso ripercorre la storia di Mulino Bianco con la ricercatrice Daniela Pirani, dai frollini al Coccio delle Meraviglie, fino alla campagna «Colazione Italiana» del 1992. Il caso italiano non è isolato. Negli Stati Uniti i cereali nacquero nel sanatorio dei fratelli Kellogg e diventarono abitudine con il marketing; in Inghilterra la colazione cotta si diffuse anche per l’aspirazione della borghesia a imitare lo stile delle residenze di campagna; il muesli svizzero fu in origine un piatto serale.