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Fonte: il Post
La Commissione Europea ha approvato la richiesta dell’Italia di accedere al programma di fondi per la difesa, per 8 miliardi di euro
13 Ott 2026 • 0 commenti
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