Continua a leggere: La Commissione europea ha avviato la procedura per revocare i fondi alla Biennale di Venezia, per la riapertura del padiglione russo
Fonte: il Post
La Commissione europea ha avviato la procedura per revocare i fondi alla Biennale di Venezia, per la riapertura del padiglione russo
11 Apr 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: La Commissione europea ha avviato la procedura per revocare i fondi alla Biennale di Venezia, per la riapertura del padiglione russo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.