Continua a leggere: La Commissione europea ha multato per 200 milioni di euro l’e-commerce cinese Temu per aver messo in vendita prodotti illegali
Fonte: il Post
La Commissione europea ha multato per 200 milioni di euro l’e-commerce cinese Temu per aver messo in vendita prodotti illegali
28 Mag 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: La Commissione europea ha multato per 200 milioni di euro l’e-commerce cinese Temu per aver messo in vendita prodotti illegali
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.