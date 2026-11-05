A dieci anni di carcere, per aver cospirato per convincere paesi stranieri a imporre sanzioni contro la Cina e il governo della città
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Fonte: il Post
La condanna del noto attivista pro-democrazia di Hong Kong Joshua Wong
5 Nov 2026 • 0 commenti
A dieci anni di carcere, per aver cospirato per convincere paesi stranieri a imporre sanzioni contro la Cina e il governo della città
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