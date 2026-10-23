Continua a leggere: La confederazione asiatica di calcio ha detto che molti suoi membri appoggeranno Gianni Infantino alle prossime elezioni della FIFA
Fonte: il Post
La confederazione asiatica di calcio ha detto che molti suoi membri appoggeranno Gianni Infantino alle prossime elezioni della FIFA
23 Ott 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: La confederazione asiatica di calcio ha detto che molti suoi membri appoggeranno Gianni Infantino alle prossime elezioni della FIFA
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.