Prima ha annunciato di aver avviato le pratiche, poi si è smentito, nella fretta di intestarsi politicamente il caso del gioielliere condannato
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Fonte: il Post
La confusione del ministero della Giustizia sulla grazia a Mario Roggero
18 Lug 2026 • 0 commenti
Prima ha annunciato di aver avviato le pratiche, poi si è smentito, nella fretta di intestarsi politicamente il caso del gioielliere condannato
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