Nell’accordo finale non si cita alcuna “tabella di marcia” per la loro graduale eliminazione, che era stata chiesta da decine di paesi
Continua a leggere: La COP30 si è chiusa senza grossi impegni sui combustibili fossili
Fonte: il Post
La COP30 si è chiusa senza grossi impegni sui combustibili fossili
22 Nov 2025 • 0 commenti
Nell’accordo finale non si cita alcuna “tabella di marcia” per la loro graduale eliminazione, che era stata chiesta da decine di paesi
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.