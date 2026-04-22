Muccard 2026: la votazione

Mandrie di terra, di mare e dell’aria! Bovini neri (e bianchi, e pezzati) d’Italia, dell’Impero (Romano) e del regno dell’Internet! Ascoltate! È giunta l’ora delle decisioni irrevocabili! Siete chiamati al disegno della Muccard 2026!

(Visto il periodo storico, ci siamo adattati…)

E quindi ci siamo.

Abbiamo le immagini da votare per la tessera di Hookii 2026.

A questo link di Flickr potrete ammirare le fatiche dei mukki (per ora rigorosamente anonimi).

COME SI VOTA LA MUCCARD 2026?

A questo link troverete un modulo per la votazione, con tutte le immagini.

Il regolamento per la realizzazione della Muccard è nel vecchio post.

Dovrete assegnare ad ognuna un voto da 1 a 5, con 1 “Vabbè, almeno c’è impegno” e 5 “Fantastica! La voglio subito!”

Le votazioni si chiuderanno DOMENICA 10 MAGGIO 2026, data indicata a insindacabile scelta delle Marmotte.

E adesso: VOTATE!

E che vinca… lo sport