Muccard 2026: la votazione

Mandrie di terra, di mare e dell’aria! Bovini neri (e bianchi, e pezzati) d’Italia, dell’Impero (Romano) e del regno dell’Internet! Ascoltate! È giunta l’ora delle decisioni irrevocabili! Siete chiamati al disegno della Muccard 2026!
(Visto il periodo storico, ci siamo adattati…)
E quindi ci siamo.
Abbiamo le immagini da votare per la tessera di Hookii 2026.
A questo link di Flickr potrete ammirare le fatiche dei mukki (per ora rigorosamente anonimi).
COME SI VOTA LA MUCCARD 2026?
A questo link troverete un modulo per la votazione, con tutte le immagini.
Il regolamento per la realizzazione della Muccard è nel vecchio post.
Dovrete assegnare ad ognuna un voto da 1 a 5, con 1 “Vabbè, almeno c’è impegno” e 5 “Fantastica! La voglio subito!”
Le votazioni si chiuderanno DOMENICA 10 MAGGIO 2026, data indicata a insindacabile scelta delle Marmotte.
E adesso: VOTATE!
E che vinca… lo sport
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