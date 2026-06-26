Continua a leggere: La Corea del Sud addestrerà 500mila soldati a usare i droni perché li considera un’arma fondamentale nelle guerre contemporanee
Fonte: il Post
La Corea del Sud addestrerà 500mila soldati a usare i droni perché li considera un’arma fondamentale nelle guerre contemporanee
26 Giu 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: La Corea del Sud addestrerà 500mila soldati a usare i droni perché li considera un’arma fondamentale nelle guerre contemporanee
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