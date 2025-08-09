un sito di notizie, fatto dai commentatori

14° ottomila
Gasherbrum I, immagine da Wikimedia Commons

La corona degli 8000 fa ancora discutere

9 Ago 2025 di Trapanatore di montagne0 commenti

A quasi 40 anni dalle imprese di Reinhold Messner e Jerzy Kukuczka salire tutti gli 8.000 è ancora oggetto di discussione nell’ambiente alpinistico himalayano.

Ne parla un articolo de Lo Scarpone, il portale del Club Alpino Italiano, a seguito delle segnalazioni fatte da diversi alpinisti dopo l’annuncio, da parte dello scalatore italiano Marco Confortola, di aver raggiunto la vetta del Gasherbrum I, l’ultimo fra gli ottomila che gli mancava per completare i famosi 14 Ottomila


