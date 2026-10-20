Continua a leggere: La Corte d’appello di Roma ha ribaltato gran parte delle condanne nel processo per corruzione legato al progetto dello stadio della Roma
Fonte: il Post
La Corte d’appello di Roma ha ribaltato gran parte delle condanne nel processo per corruzione legato al progetto dello stadio della Roma
20 Ott 2026 • 0 commenti
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