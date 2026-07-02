Continua a leggere: La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha confermato la multa da 4,1 miliardi di euro a Google per abuso di posizione dominante
Fonte: il Post
La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha confermato la multa da 4,1 miliardi di euro a Google per abuso di posizione dominante
2 Lug 2026 • 0 commenti
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