Continua a leggere: La Corte Suprema russa ha escluso dalle elezioni legislative il partito liberale Yabloko, contrario alla guerra d’invasione in Ucraina
Fonte: il Post
La Corte Suprema russa ha escluso dalle elezioni legislative il partito liberale Yabloko, contrario alla guerra d’invasione in Ucraina
10 Ago 2026 • 0 commenti
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