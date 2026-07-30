Da settimane gli attacchi ucraini causano blackout e interruzioni dei servizi di base: il regime di Putin la definisce una situazione «temporanea»
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Fonte: il Post
La Crimea è senza benzina, elettricità e acqua corrente
30 Lug 2026 • 0 commenti
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