Calo della domanda, impianti sovradimensionati e soldi pubblici che non sono serviti: molti lavoratori dell’azienda di divani sono a rischio
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Fonte: il Post
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19 Mar 2026 • 0 commenti
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