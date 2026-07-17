L’ha innescata il ministro degli Esteri Tajani chiedendo l’estradizione di Alessio Casimirri, che partecipò al sequestro di Aldo Moro
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Fonte: il Post
La crisi diplomatica fra Nicaragua e Italia per un ex brigatista
17 Lug 2026 • 0 commenti
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