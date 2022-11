La crisi societaria della Juventus

In questi giorni si sono concretizzate le dimissioni del CdA della Juventus, dopo l’emergere di irregolarità contabili che sono al vaglio della procura. Ne parla il canale Youtube EconomiaItalia in un video eminentemente economico-giuridico.

In questi giorni sono stati pubblicati numerosi articoli che trattano del caso delle accuse contro la Juventus:

in un articolo, del 28 novembre, di Calcio e Finanza si danno le prime notizie sulle accuse e sulle dimissioni del CdA, introducendo il tema degli stipendi pagati in maniera poco trasparente durante la pandemia.

Sempre sugli stipendi pagati un altro articolo, sempre del 28 novembre, sempre di Calcio e Finanza approfondisce il tema, un attività questa che potrebbe aver violato diverse regole contabili, al punto che la società di revisione si è rifiutata almeno temporaneamente di convalidare i bilanci, tutte le questioni sollevate dovranno essere analizzate all’assemblea degli azionisti del 27 dicembre.

In altro articolo, del 29 novembre, sempre da Calcio e Finanza ci informa di ulteriori dettagli sulle dimissioni del CdA della Juventus, in cui emerge il caso della dottoressa Daniela Marilungo, che ha rassegnato le dimissioni in maniera separata e che ha dichiarato di non aver potuto svolgere il proprio mandato in maniera serene e indipendente.

Nel frattempo apprendiamo da un altro articolo, del 29 novembre, sempre di Calcio e Finanza di un possibile nuovo aumento di capitale della Juventus, nonostante ne siano stati già stati effettuati due negli ultimi anni, uno da 300 milioni nel 2020 e un altro da 400 milioni nel 2021.

Come reazione alla vicenda, la Liga sta sostenendo la necessità di sanzionare la Juventus. La competizione spagnola ha inoltre effettuato un reclamo ufficiale contro la Juventus, ma anche contro il PSG e il Manchester City, riguardo le violazioni del Fair Play Finanziario effettuate da questi club. Ne parla in un articolo del 29 novembre Calcio e Finanza. Il presidente della Liga ha rilasciato una nota ufficiale in cui attacca direttamente Andrea Agnelli sulla questione dei bilanci truccati: articolo del 29 novembre di Calcio e Finanza, in cui ribadisce la richiesta di sanzioni contro i bianconeri.

Un articolo del Fatto Quotidiano, risalente al 25 ottobre, anticipava alcune delle questioni emerse negli ultimi giorni, in cui si rendevano noti i reati contestati ai membri del CdA. Sotto la lente degli inquirenti della Procura di Torino sarebbero state analizzate tre annualità dei bianconeri, dal 2018 al 2020.

Fanno il punto sulla situazione gli Youtubers Simone Avsim juventino, laureato in giurisprudenza, da tempo critico con la dirigenza della Juventus degli ultimi anni, in un video in cui analizza le norme sportive che si presume siano state violate dalle Juventus e le eventuali possibili conseguenze e Ermes Messaggero Neroazzurro che analizza la questione da un punto di vista più manageriale.