Fu una delle tante pratiche discriminatorie portate avanti contro le donne dell’isola, da anni al centro di un caso politico
Continua a leggere: La Danimarca risarcirà le donne groenlandesi a cui era stata imposta una spirale contraccettiva
Fonte: il Post
La Danimarca risarcirà le donne groenlandesi a cui era stata imposta una spirale contraccettiva
28 Ago 2026 • 0 commenti
Fu una delle tante pratiche discriminatorie portate avanti contro le donne dell’isola, da anni al centro di un caso politico
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.