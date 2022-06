La delega fiscale sarà approvata, ma a che serve?

L’economista ed ex ministro Vincenzo Visco, sulla Rivista il Mulino esprime un durissimo giudizio sui contenuti dell’accordo raggiunto dalla maggioranza di Governo sui contenuti della legge delega per la riforma fiscale.

In sostanza, il governo pur di ottenere il via libera formale a una riforma, inconsistente e scientificamente impresentabile, che non sarà mai attuata, accetta un accordo al ribasso. Nella convinzione che l’opinione pubblica non sarà in grado di capire di che cosa si tratta in realtà, si opta (forse giustamente) per la durata del governo, mentre un chiarimento proprio sul fisco sarebbe stato molto utile. Tra le forze politiche solo Leu ha avuto il coraggio di votare contro l’articolo 2, che è quello relativo al sistema duale, mentre il Pd sembra essere appiattito sul governo Draghi indipendentemente dai contenuti della sua azione, e le destre continuano a manifestare la loro vocazione eversiva in materia di tassazione, risultando però egemoni in Parlamento vista anche la confusione permanente in cui versa il M5S.

La questione fiscale rappresenterebbe un terreno adatto a una battaglia politica esplicita, frontale e chiarificatrice; ma è da escludere che oggi qualcuno voglia intraprenderla