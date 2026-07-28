Dopo una grossa campagna pubblica e grazie ai droni, il governo di Zelensky è riuscito a tirare dalla sua parte Trump e diversi influencer
Continua a leggere: La destra americana sta cambiando idea sulla guerra in Ucraina
Fonte: il Post
La destra americana sta cambiando idea sulla guerra in Ucraina
28 Lug 2026 • 0 commenti
Dopo una grossa campagna pubblica e grazie ai droni, il governo di Zelensky è riuscito a tirare dalla sua parte Trump e diversi influencer
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.