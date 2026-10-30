Christa Pike, condannata per omicidio, ha dettato ai suoi legali un testo in cui descrive il dolore e lo spaesamento che prova
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Fonte: il Post
La donna sopravvissuta alla propria esecuzione ha scritto una lettera aperta
30 Ott 2026 • 0 commenti
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