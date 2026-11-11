I familiari dell’ex presidente ritengono che il monumento oscurerebbe la tomba di John Fitzgerald Kennedy: per il momento una giudice ha bloccato i lavori
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Fonte: il Post
La famiglia Kennedy contro l’arco di trionfo voluto da Trump
11 Nov 2026 • 0 commenti
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