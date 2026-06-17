Era la prima, attesa decisione dal cambio di dirigenza: è quella più favorevole a Trump, ma non aiuta con l’aumento dei prezzi provocato dalla guerra in Medio Oriente
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Fonte: il Post
La Federal Reserve non ha alzato i tassi di interesse
17 Giu 2026 • 0 commenti
Era la prima, attesa decisione dal cambio di dirigenza: è quella più favorevole a Trump, ma non aiuta con l’aumento dei prezzi provocato dalla guerra in Medio Oriente
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