Giorgia Meloni ha parlato per un’ora, mentre Salvini e Tajani si sono collegati da remoto, per interventi molto brevi e interrotti da problemi di connessione
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Fonte: il Post
La festa di Fratelli d’Italia per la longevità del governo
4 Set 2026 • 0 commenti
Giorgia Meloni ha parlato per un’ora, mentre Salvini e Tajani si sono collegati da remoto, per interventi molto brevi e interrotti da problemi di connessione
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