Continua a leggere: La FIFA concederà ai membri del Consiglio l’accesso ad alcuni documenti relativi al criticato piano di privatizzazione di Infantino
Fonte: il Post
La FIFA concederà ai membri del Consiglio l’accesso ad alcuni documenti relativi al criticato piano di privatizzazione di Infantino
3 Nov 2026 • 0 commenti
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