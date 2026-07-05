Grazie a questa decisione irrituale l’attaccante statunitense potrà giocare negli ottavi contro il Belgio: molto probabilmente c’entra Trump
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Fonte: il Post
La FIFA ha sospeso la squalifica di Folarin Balogun ai Mondiali
5 Lug 2026 • 0 commenti
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