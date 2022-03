La finanziarizzazione dell’esistenza

In un articolo pubblicato su Il Tascabile, Andrea Daniele Signorelli spiega il fenomeno della cosiddetta tokenizzazione, indagando il rapporto di giovani e meno giovani con la finanza e le nuove tecnologie a essa connesse.

Da Gordon Gekko a Jordan Belfort di The Wolf of Wall Street, abbiamo sempre associato il trading finanziario a gessati, champagne, sigari, yacht. Un’estetica da parvenus che ben si accosta al concetto di “soldi facili” che il mondo della speculazione inevitabilmente richiama. Eppure sono ancora in pochi a farsi attrarre dalle sirene della finanza: secondo una ricerca del 2019 dell’università di Gent, solo il 4,5% delle famiglie italiane investe direttamente sul mercato azionario. In Spagna e in Germania si sale sopra il 10%. Le cose sono abbastanza diverse negli Stati Uniti, dove uno studio Gallup del 2016 ha rivelato che il 52% delle famiglie statunitensi investe sul mercato azionario.

La propensione all’investimento varia sensibilmente in base al reddito, ma ance in base all’età: i nuovi strumenti finanziari, come criptovalute, token e NFT, sembrano interessare soprattutto la cosiddetta generazione Millennial. C’è chi, come il venture capitalist Rex Woodbury, ha provato a tracciare un collegamento fra questo fenomeno, in netta crescita anche durante la pandemia, e quello delle cosiddette “Grandi Dimissioni”, sottolineando che le grandi generazioni sono più ciniche riguardo le possibilità di una carriera tradizionale, di cui cercano di riscrivere le regole in maniera anche radicale.