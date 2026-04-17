Secondo molti media il fondo sovrano saudita sta per ritirare l’appoggio al LIV Golf, che dal 2022 fa concorrenza al PGA Tour grazie a spese enormi
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Fonte: il Post
La fine del circuito golfistico finanziato dall’Arabia Saudita?
17 Apr 2026 • 0 commenti
Secondo molti media il fondo sovrano saudita sta per ritirare l’appoggio al LIV Golf, che dal 2022 fa concorrenza al PGA Tour grazie a spese enormi
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