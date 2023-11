La fine del mondo è solo l’inizio

Ormai la discussione sul re-shoring è entrata a far parte del discorso comune, mentre ci sono analisi sempre più preoccupate sulla possibilità di una vera e propria morte della globalizzazione stessa.

Si può definire il reshoring come la rilocalizzazione della produzione di un’azienda dall’estero al paese d’origine. Fenomeno opposto all’offshoring (delocalizzazione), la rilocalizzazione è sempre più spesso indicata come la via preferenziale per raggiungere l’autonomia nazionale strategica in campo produttivo, specie per quei settori cruciali per la sicurezza di un paese come materiale sanitario, prodotti alimentari e approvvigionamento energetico.

Affronta l’argomento anche l’ambizioso libro di Peter Zeihan sulle conseguenze della vaticinata fine della globalizzazione, “The End of the World Is Just the Beginning: Mapping the Collapse of Globalization” uscito nel 2022.

In quest’opera l’autore

“analizza sei diversi settori economici: Agricoltura, Energia, Finanza, Produzione, Materiali, Trasporto.

All’interno di ciascuno dei settori di cui sopra, l’autore indaga le prospettive per un certo numero di nazioni sviluppate. Molto spesso esistono relazioni o correlazioni tra le prospettive di un paese nei sei settori. Se si prevede che un paese otterrà buoni risultati in un settore, spesso è probabile che ottenga buoni risultati anche in molti altri settori. Ad esempio, in tutti i settori, si aspetta che gli Stati Uniti se la cavino relativamente bene. Ha una vasta rete di trasporti marittimi attraverso corsi d’acqua molto favorevoli, compreso un accesso ottimale agli oceani Atlantico e Pacifico. Ha i mercati dei capitali più profondi e meglio integrati. A causa della rivoluzione dello shale oil, è diventata sempre più indipendente per quanto riguarda il proprio fabbisogno energetico. E ha un settore agricolo ampio e produttivo in modo affidabile, essendo un importante esportatore di cibo, grazie a un clima favorevole e abbondanti terre fertili. D’altra parte, l’autore è meno entusiasta delle prospettive sia per la Cina che per la Russia in molti dei settori citati. Entrambi soffrono di un profilo demografico che invecchia, una rete di vie navigabili di trasporto non ottimale e i loro rispettivi mercati dei capitali non sono così profondi e integrati come gli Stati Uniti (in parte a causa delle sanzioni globali contro la Russia e di un mercato dei capitali chiuso in Cina). Inoltre, la Cina importa gran parte del suo fabbisogno di petrolio e cibo. In un mondo deglobalizzato, entrambi i paesi dovranno affrontare grandi sfide su più fronti, secondo l’autore. Allo stesso modo, l’Europa dovrà affrontare diverse sfide proprie, tra cui l’invecchiamento demografico, la vulnerabilità della dipendenza energetica e la mancanza di accesso alle materie prime industriali nazionali. L’Africa e l’India avranno numerosi problemi, tra cui il più esistenziale, la capacità di sfamare i propri cittadini”

In prospettiva secondo l’autore, la tendenza isolazionista in atto porterà ad una imminente, rapida, catastrofica inversione della globalizzazione: tra tre o quattro decenni troveremo il nostro mondo frantumato in un pastiche di economie regionali isolate, separate da oceani pieni di pirati e predoni imperi neocolonialisti. Assisteremo al crollo del commercio alimentare globale, che causerà un massiccio declino della popolazione umana e così via.

In una recensione al libro, Noah Smith sottolinea che, pur ritenendo infondate le previsioni di Zeihan, il valore del libro sta in due ragioni:

“Prima di tutto, c’è una discreta probabilità che molte delle previsioni di Zeihan siano ciò che gli uomini d’affari chiamano eufemisticamente “direzionalmente corrette” – cioè, enormemente esagerate, ma contenenti importanti semi di verità. In secondo luogo, il libro funziona molto bene come scenario di un disastro: un’immagine vivida di cosa potrebbe accadere se la razza umana permettesse il collasso della globalizzazione.”

Il punto è che la globalizzazione è un insieme complicato di fattori e