I camion che partono dal grande mercato di Vittoria per portare frutta e verdura verso nord devono passare per regioni dove la protesta prosegue
Continua a leggere: La fine della protesta degli autotrasportatori in Sicilia potrebbe non bastare
Fonte: il Post
La fine della protesta degli autotrasportatori in Sicilia potrebbe non bastare
21 Ott 2026 • 0 commenti
I camion che partono dal grande mercato di Vittoria per portare frutta e verdura verso nord devono passare per regioni dove la protesta prosegue
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