I soldati russi sono a 10 chilometri da Kramatorsk e Sloviansk, due posti normali che sono diventati gli ostacoli più grandi all’invasione: ci siamo andati
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Fonte: il Post
La fine delle due città dove si decide la guerra in Ucraina
20 Ott 2026 • 0 commenti
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