Continua a leggere: La Francia ha abbordato una petroliera al largo della Sicilia, sostenendo che venga usata dalla Russia per aggirare le sanzioni
Fonte: il Post
La Francia ha abbordato una petroliera al largo della Sicilia, sostenendo che venga usata dalla Russia per aggirare le sanzioni
25 Giu 2026 • 0 commenti
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