Lo ha detto il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot, mentre la procura di Parigi ha aperto un’indagine sul coinvolgimento del regime
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Fonte: il Post
La Francia ha accusato l’Iran per gli attacchi informatici nei supermercati del paese
9 Nov 2026 • 0 commenti
Lo ha detto il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot, mentre la procura di Parigi ha aperto un’indagine sul coinvolgimento del regime
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