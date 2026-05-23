Continua a leggere: La Francia ha vietato l’ingresso al ministro israeliano Itamar Ben Gvir dopo il suo video tra gli attivisti della Flottilla
Fonte: il Post
La Francia ha vietato l’ingresso al ministro israeliano Itamar Ben Gvir dopo il suo video tra gli attivisti della Flottilla
23 Mag 2026 • 0 commenti
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