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Fonte: il Post
La Francia ha vietato l’ingresso al ministro israeliano Smotrich per il suo sostegno all’annessione illegale della Cisgiordania
9 Giu 2026 • 0 commenti
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