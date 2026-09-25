Macron ha specificato però che non è previsto un coinvolgimento diretto nei combattimenti contro gli Houthi
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Fonte: il Post
La Francia invierà militari in Arabia Saudita per proteggerne gli impianti petroliferi
25 Set 2026 • 0 commenti
Macron ha specificato però che non è previsto un coinvolgimento diretto nei combattimenti contro gli Houthi
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