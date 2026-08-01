Serviva a inserire elementi creati con l’AI alle immagini satellitari: c’è voluto pochissimo per capire che poteva essere usata in modi molto impropri
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Fonte: il Post
La funzione di Google Earth che è durata soltanto un giorno
1 Ago 2026 • 0 commenti
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