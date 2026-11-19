Ha rinunciato a giocare due partite, perché perderle a tavolino non toglie punti nel ranking: un gesto antisportivo che peraltro potrebbe non bastare
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Fonte: il Post
La furbata di Mangus Carlsen per rimanere primo al mondo negli scacchi
19 Nov 2026 • 0 commenti
Ha rinunciato a giocare due partite, perché perderle a tavolino non toglie punti nel ranking: un gesto antisportivo che peraltro potrebbe non bastare
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